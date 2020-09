Calciomercato Lazio, il Verona aggiunge difensori: Kumbulla in uscita

Il calciomercato della Lazio è arrivato al rettilineo finale delle trattative per Fares e Muriqi. Dopo la chiusura il ds Tare lavorerà sul difensore promesso a Inzaghi e sulla situazione di Bastos, che a un anno dalla scadenza è destinato alla cessione. Il primo obiettivo dei biancocelesti è stato per lungo tempo Kumbulla dell'Hellas Verona, salvo poi abbandonare la pista in seguito alle elevate richieste di Setti. La Lazio ora guarda altrove, ma la situazione in casa gialloblù è sempre monitorata e non è scluso un nuovo colpo di scena.

INTER ED ESTERO - Anche l'Inter come la Lazio ha preferito abbandonare la trattativa per Kumbulla. Almeno momentanenamente, perché rumors provenienti da Milano parlano di una strategia dei nerazzurri nell'attesa di operare una cessione nel pacchetto arretrato. Come riportato da Sportitalia sul difensore classe 2000 sono arrivati interessamenti anche da Premier League e Bundesliga, motivo per cui il Verona sta pianificando la sua sostituzione: ufficializzati gli acquisti di Cetin (in sostituzione di Rrahmani) e Magnani, più il riscatto di Gunter dal Genoa. Kumbulla è destinato alla cessione per fare uno salto in avanti nella propria carriera. Il Verona continua a chiedere tantissimo, scoraggiando le pretendenti, pur senza aver raggiunto con il giocatore l'accordo per il rinnovo di contratto. Il calciomercato entra nel vivo, il fronte Kumbulla è sempre più caldo.

