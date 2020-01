DIRETTA CALCIOMERCATO - Tutti gli affari: Laxalt torna al Milan. Yoshida alla Samp, Gervinho in Qatar

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Diego Laxalt rientra al Milan. L'esterno, che sembrava vicino alla Fiorentina, è stato richiamato dal prestito al Torino per tappare il buco lasciato aperto dalla partenza di Ricardo Rodriguez. Una scelta nata da alcune complicazioni nate nella trattativa per portare a Milano Antonee Robinson del Wigan. I rossoneri, dopo le visite mediche, attendono sull'altra corsia invece la firma del '99 Alexis Saelemaekers.

AGGIORNAMENTO ORE 17 - Importanti aggiornamenti per le trattative di Serie A. La Sampdoria, a sorpresa, ha preso dal Southampton il difensore giapponese Maya Yoshida. Pronto a lasciare l'Italia invece Gervinho che in questi minuti sta definendo il suo passaggio in Qatar dopo aver disertato le ultime tre sedute di allenamento per forzare il suo trasferimento. Nonostante avesse già effettuato le visite mediche, sembra sfumato invece il passaggio al Genoa di Iturbe.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - La Fiorentina è il club più attivo sul mercato: dopo Amrabat (per la prossima estate), Igor e Duncan, i viola hanno ufficializzato anche l'arrivo in attacco di Kouamè dal Genoa. Ma Iachini attende un'altra firma: quella di Laxalt dal Torino. Intanto sono stati depositati in Lega i contratti di Caprari, nuovo giocatore del Parma, e La Gumina, rinforzo per l'attacco della Sampdoria proprio in sostituzione dell'attaccante romano.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Due nuovi giocatori pronti a salutare la Serie A: Emre Can è a Dortmund per sostenere le visite mediche e firmare con il Borussia. Addio anche in casa Fiorentina: dopo sei mesi in Toscana Kevin Prince Boateng ripartirà dal Besiktas in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 12 - Antonee Robinson è arrivato a Milano e sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con i rossoneri. Arrivato in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, sarà il vice Theo Hernandez. Ufficiali in casa Fiorentina gli arrivi di Igor in prestito biennale e Duncan in prestito con diritto di riscatto. Definiti anche gli arrivi di Dimarco all'Hellas Verona e del centrocampista franco-camerunese Adrien Tameze all'Atalanta. Un addio invece in casa Bologna: Dzemaili è stato ceduto in Cina allo Shenzhen.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15: L'ultimo giorno del mercato di riparazione si è acceso. A poco meno di 10 ore dal gong finale, si stanno definendo diverse operazioni: è praticamente fatta per Caprari al Parma. Castro e Cerri passano dal Cagliari alla SPAL, mentre Paloschi fa il percorso inverso. Iturbe torna in Italia: sta effettuando le visite mediche col Genoa. Rossoblù che prelevano anche Iago Falque dal Torino in prestito.

Sono le ultime ore di calciomercato. Linee telefoniche caldissime all’Hotel Sheraton di Milano San Siro. La Juventus è in trattativa cn il Borussia Dortmund per Emre Can, il tedesco può partire direzione Bundesliga a breve: affare da circa 30 milioni di euro. Il Milan sta prendendo il centrocampista 20enne dell’Anderlecht, Alexis Saelemaekers. Bloccato anche il terzino Robinson del Wigan. Ricardo Rodriguez passa invece in prestito secco al PSV per i prossimi sei mesi, costo dell'operazione 1 milione di euro. Fiorentina scatenata: preso Amrabat per 20 milioni totali, arriverà però a giugno. In queste ore sta chiudendo anche per Igor e Criscito.

