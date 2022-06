DIRETTA - Memorial Daniel Guerini: la prima giornata del torneo per ricordare Guero

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Termina con la vittoria dei giallorossi per 0-2 la prima sfida di giornata. Al via il secondo match tra S.S. Lazio e Spes Montesacro.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Fischio d'inizio per la prima sfida del memorial: Totti Soccer School contro A.S. Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 16.52 - Il capitano della Roma Flavio Urbinati dona un pallone firmato dai giocatori della prima squadra a mamma Michela per dare il via al torneo.

Buonasera e benvenuti alla diretta del Memorial Daniel Guerini, torneo che si terrà al Centro Sportivo Spes Montesacro da oggi 3 giugno a domenica 5. Tre giorni per omaggiare la memoria del centrocampista della Lazio scomparso in un tragico incidente in via Palmiro Togliatti il 24 marzo del 2021. La manifestazione è stata organizzata da Alberto Aquilani, ex allenatore dello stesso classe 2002 ai tempi della Fiorentina. Al torneo parteciperanno 6 squadre divise in due gironi: nel gruppo A si scontreranno le giovanili di Torino, Lazio e Spes Montesacro, nel B Roma, Fiorentina e Totti Soccer School.