Elezioni Roma, vittoria del centrosinistra: la situazione nei municipi

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, dopo aver vinto il ballottaggio contro Enrico Michetti. Il successo del centrosinistra è netto per quanto riguarda la situazione nei municipi: 14 a 1 per la coalizione a sostegno di Gualtieri. L'unico municipio andato al centrodestra è il VI, dove il candidato a sostegno di Michetti (Nicola Franco) ha battuto la candidata del Movimento 5 Stelle (Francesca Filipponi). In bilico fino alla fine il risultato nel XV municipio, dove alla fine si è si è imposto comunque Daniele Torquati del centrosinistra.