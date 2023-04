Empoli, Akpa-Akpro lascia il campo causa infortunio: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per Akpa-Akpro e per il tecnico dell'Empoli Zanetti. Durante il match contro il Lecce, iniziato alle 19.30 causa incendio nello spogliatoio, l'allenatore dei toscani ha dovuto sostituire il calciatore, di proprietà della Lazio, causa infortunio. Per lui problema alla caviglia, forse una distorsione dopo un contrasto, al suo posto Fazzini. L'ivoriano si sottoporrà ai controlli strumentali del caso in settimana.