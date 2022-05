Empoli, Vicario: "Prima di tutto la professionalità, poi spero nel Cagliari..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'eroe del giorno di Empoli - Salernitana è stato il portiere dei toscani Guglielmo Vicario, che in parecchie occasioni ha salvato la sua porta con interventi miracolosi. In conferenza stampa Vicario, di proprietà del Cagliari e in prestito con diritto di riscatto all'Empoli, ha espresso la preferenza per il club sardo nella lotta per la salvezza: "Se ho studiato Perotti e me l’aspettavo dal dischetto? Li ho studiati tutti, da quelli che statisticamente ne hanno tirati di più agli altri e c’era anche Perotti tra quelli che avevamo studiato. Eravamo pronti a tutto e questo merito lo condivido con il preparatore dei portieri Sicignano che non solo in questo frangente ma in tutto l’arco della stagione mi ha supportato".

IL CAGLIARI - "Credo che siamo dei professionisti, non ci ha mai regalato niente nessuno quest’anno. Scendiamo in campo tutte le domeniche per vincere le partite, sapete che ho un passato a Cagliari e io con certi ragazzi ho un legame speciale e voleva anche essere un assist per loro, siccome sono impegnati in questa lotta da cui ci siamo tirati fuori. Era uno stimolo in più che mi albergava nel cervello nella partita oggi. Ho dato il massimo, prima di tutto viene la professionalità e credo che l’Empoli abbia fatto il cento per cento. Spero che il Cagliari si salvi, non c’è altro, per i miei ex compagni che mi hanno dato tanto e ci sono delle persone a cui sono particolarmente legato al di fuori del calcio. In una stagione difficile come quella che hanno vissuto, credo vadano premiati. Sul gol di Bonazzoli ho sbagliato io, c’è poco da dire, non c’è stato contatto. Ho cercato di recuperare, sono andato a contrasto con Radovanovic, poteva esserci un disturbo ma l’arbitro ha visto bene".