Eriksen, dalle leghe europee ai club di Serie A: tutto il mondo è con il centrocampista dell'Inter

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - È arrivato anche il tweet dell'Inter, in stretto contatto con la Federazione danese: "Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te!".

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Prosegue la serie di messaggi per Christian Eriksen. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Cristiano Ronaldo: "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a Eriksen e alla sua famiglia. Il mondo del calcio resta unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto di nuovo in campo, Chris! Sii forte".

Il mondo è con Eriksen. Le immagini del malore avuto durante Danimarca - Finlandia, gara di Euro 2020, hanno sconvolto tutti. Le leghe europee, i club e gli stessi giocatori si sono uniti in preghiera e speranza. Parma, Empoli, Roma e Atalanta, ma anche Modric, David Silva e Ravel Morrison: i pensieri sono tutti per il centrocampista dell'Inter. Anche la Lega di Serie A ha dedicato un messaggio al calciatore: "Forza Christian. Pray for Eriksen".