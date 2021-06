Euro 2020, la Turchia si complica la vita con il Galles: passaggio a rischio

Il proseguio a Euro 2020 per la Turchia diventa incredibilmente difficile ora. Dopo la sconfitta con l'Italia, per la Nazionale di Güneş arriva la batosta anche contro il Galles. Nella seconda partita della fase a gironi, Bale & Co. sono riusciti a mettere in difficoltà i turchi in più di un'occasione, ma le reti sono arrivate al 43' e al 96'. I marcatori sono stati Ramsey e Roberts. In attesa di conoscere l'esito del match tra Italia e Svizzera, ora i gallesi sono in testa alla classifica, mentre la Turchia deve trovare l'impresa nell'ultima giornata per sperare nel ripescaggio.