Euro 2020, le formazioni ufficiali di Turchia - Italia: Immobile guida l'attacco azzurro

Ci siamo, l'attesa per Euro 2020 è terminata. Tra poco l'Italia scenderà in campo contro la Turchia per la gara inaugurale del torneo allo stadio Olimpico. Roberto Mancini ha scelto l'undici di partenza confermando le previsioni della vigilia. Locatelli sostituirà Verratti in mezzo al campo mentre davanti il tridente sarà composto da Insigne, Berardi e Immobile. Di seguito le formazioni ufficiali.

EURO 2020, 1ª giornata

Turchia - Italia

Venerdì 11 giugno 2021, ore 21:00

Stadio Olimpico di Roma

ARBITRO: Makkelie (Ola).

GUARDALINEE: Steegstra e De Vries (Ola).

IV UOMO: Frappart (Francia).

VAR: Blom (Ola).

AVAR: Van Boekel, Gittelmann, Dankert.

Formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Youkuslu; Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. All: Gunes.