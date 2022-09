Euro 2024, la Uefa ha preso la decisione sulla partecipazione della Russia: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Gaetano Mocciaro

La Federcalcio Russa non parteciperà ai prossimi Europei in programma in Germania nel 2024. La Russia, dopo essere stata esclusa dai Mondiali in Qatar a causa dell'invasione dell'Ucraina, è stata estromessa anche dal sorteggio dei gironi di qualificazione che si terrà il prossimo 9 ottobre a Francoforte.

"La Nazionale russa non parteciperà al sorteggio per le qualificazioni a EURO 2024. Il motivo è la decisione presa a febbraio dalla UEFA di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni sotto l'egida dell'organizzazione, fino a nuovo avviso", questo il comunicato della Uefa.