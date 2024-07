Euro 2024, niente finale per il 3° e 4° posto: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo poche ore e poi Spagna e Inghilterra scenderanno in campo all’Olympiastadion di Berlino per il titolo di Euro 2024. Ultima sfida della competizione visto che la "finalina" per il terzo e quarto posto non è prevista.

Dal 1980, infatti, al contrario dei Mondiali all'Europeo le due squadre eliminate in semifinale non giocheranno la gara per il 3° e 4° posto. Il motivo? Per la Uefa questo tipo di gara non è attrattiva per le nazionali che la giocano e anche per i tifosi e per questo non viene disputata.