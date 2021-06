Euro2020, Belgio in ansia: De Bruyne e Hazard saltano l'allenamento

Paura in casa belga. I quarti di finale di Euro 2020 sono alle porte e il ct Martinez potrebbe fare i conti con due assenze. In vista della sfida contro l'Italia, il Belgio da oggi dovrà tener conto di due tegole poichè, anche questo pomeriggio, Eden Hazard e Kevin De Bruyne hanno saltato l’allenamento che la nazionale belga ha svolto a Tubize. I due campioni di Real Madrid e Manchester City si erano infortunati nella partita vinta contro il Portogallo. Tutto rimane in standby: la giornata di domani sarà fondamentale per capire se le due stelle potranno far parte o meno del big match contro la nazionale di Mancini. Non resta che attendere domani per l'esito della rifinitura dei "Diavoli Rossi" prima della partenza verso l'Allianz Arena.

