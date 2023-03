Europa e Conference League, i risultati delle gare di andata degli ottavi

TUTTOmercatoWEB.com

Serata di coppe europee da poco conclusa. In campo tantissime squadre che si sono date battaglia per l'andata degli ottavi di Europa e Conference League. Tre successi per le italiane: Roma, Juventus e Fiorentina hanno battuto rispettivamente Real Sociedad, Friburgo e Sivasspor. Di seguito tutti i verdetti dei primi 90 minuti disputati.

EUROPA LEAGUE

Bayer Leverkusen - Ferencvaros 2-0: 10' Demirbay, 86' Tapsoba

Roma - Real Sociedad 2-0: 13' El Shaarawy, 87' Kumbulla

Sporting CP - Arsenal 2-2: 22' Saliba (A), 34' Inacio (S), 55' Paulinho (S), 62' Morita autogol (A)

Union Berlino - Royale Union SG 3-3: 28' Boniface (R), 42' Juranovic (U), 58' Vertessen (R), 69' Knoche (U), 72' Boniface (R), 89' Michel (U)

Juventus - Friburgo 1-0: 53' Di Maria

Manchester United - Betis Siviglia 4-1: 6' Rashford (M), 32' Perez (B), 52' Antony (M), 58' Bruno Fernandes (M), 82' Weghorst (M)

Shakhtar Donetsk - Feyenoord 1-1: 79' Rakitskyi (S), 88' Bullaude (F)

Siviglia - Fenerbahce 2-0: 56' Jordan, 85' Lamela

CONFERENCE LEAGUE

Lazio-Az Alkmaar 1-2 (disputata martedì): 18’ Pedro (L), 45’ Pavlidis (A), 62’ Kerkez (A)

AEK Larnaca-West Ham 0-2: 36’, 45'+2' Antonio

Anderlecht-Villarreal 1-1: 28’ Trigueros (V), 57’ Dreyer (A)

Sheriff Tiraspol-Nizza 0-1: 45'+4' Amraoui

Basilea-Slovan Bratislava 2-2: 6’ Amdouni (B), 18’ Medvedev (S), 40’ Zeqiri (B), 70’ Abubakari (S)

Fiorentina-Sivasspor 1-0: 69’ Barak

Gent-Basaksehir 1-1: 16’ Okaka (B), 35’ Orban (G)

Lech Poznan-Djurgarden 2-0: 39’ Milic, 82’ Marchwinski