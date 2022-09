Europa e Conference League | Roma ko col Ludogorets, pari e fischi per la Fiorentina

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un match non divertentissimo quello alla Ludogorets Arena dove i padroni di casa sconfiggono la Roma di Mourinho per 2 -1. Nel primo tempo nessuna occasione clamorosa per le due squadre che si scatenano nel secondo tempo. Al '72 passano in vantaggio i bulgari con la rete di Cauly alla quale risponde 14 minuti dopo Shomurodov. Il Ludogorets non molla e all' '88 si porta di nuovo avanti con la rete di Nonato che chiude di fatto il match. La Roma torna nella Capitale con zero punti.

Sugli altri campi l'AEK Larnaca perde in casa 1-2 col Rennes, vince invece 2-1 il Fenerbache contro la Dynamo Kiev. Il Betis Siviglia torna in Spagna con 3 punti grazie alla vittoria per 0-2 in casa dell'HJK, stesso risultato in Malmo-Braga. Pareggia 1-1 il Malmo con il Braga, mentre l'Union Berlino perde tra le mura amiche 0-1 contro il Royale Union. Altro 1-2, quello dell'Arsenal che vince in casa dello Zurigo.

In Conference Lague la Fiorentina deve accontentarsi di uno striminzito 1-1 in casa contro l'RFS Riga. Fischi al Franchi al termine del match.