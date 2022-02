Europa e Conference League, tutte le partite dei play off in programma

E' il giorno della verità, questa sera si scoprirà quali squadre strapperanno il pass per gli ottavi di finale di Europa e Conference League. Ben tre le italiane impegnate. La Lazio ha il compito di ribaltare la sconfitta dell'andata contro ilPorto, il Napoli si gioca praticamente una finale secca con il Barcellona al Maradona dopo l'1-1 del Camp Nou, mentre l'Atalanta deve difendere il 2-1 in Grecia contro l'Olympiakos. Di seguito tutte le partite in programma.

EUROPA LEAGUE

Ore 18:45

Dinamo Zagabria-Siviglia (andata 1-3)

Lazio-Porto (andata 1-2)

Olympiakos-Atalanta (andata 1-2)

Real Sociedad-RB Lipsia (andata 2-2)

Ore 21

Braga-Sheriff (andata 0-2)

Napoli-Barcellona (andata 1-1)

Rangers-Borussia Dortmund (andata 4-2)

Real Betis-Zenit (andata 3-2)

CONFERENCE LEAGUE

18:45

Bodo Glimt-Celtic

Maccabi Tel Aviv-Psv

Partizan-Sparta Praga

Qarabaq-Marsiglia

Randers-Leicester

Ore 21

Paok-Midtylland

Slavia Praga-Fenerbahce

Vitesse-Rapide Vienna