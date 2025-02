Europa League, ecco quanto ha incassato la Lazio fin qui: i dettagli

Si è conclusa la prima fase della nuova Europa League. La Lazio ha chiuso al primo posto in classifica, assicurandosi immediatamente gli ottavi di finale saltando i playoff. Dall'ottimo percorso i biancocelesti hanno guadagnato circa 9,5 milioni di euro, suddivisi in questo modo: 4,31 milioni di euro per la partecipazione, 600mila per l’ingresso tra le prime otto, 1,75 milioni per gli ottavi, 2,7 milioni dalle sei vittorie e 150mila euro dal pareggio contro il Ludogorets. A queste cifre poi si aggiungeranno ulteriori introiti legati al ranking e al market pool che possono aumentare con l'avanzamento nel torneo.

Pubblicato il 31/01