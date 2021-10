Europa League, il Galatasaray allunga nel girone della Lazio: battuta la Lokomotiv

Dopo lo 0-0 consumatosi tra Lazio e Marsiglia allo stadio Olimpico, anche Lokomotiv Mosca e Galatasaray sono scese in campo. I turchi, dopo essersi fatti momentaneamente riprendere dai biancocelesti in classifica, non hanno perso l'occasione per allungare in vetta al girone E. Agli uomini di Terim è bastato un gol di Akturkoglu al minuto 82' in terra russa per conquistare 3 punti importantissimi in ottica passaggio del turno. Ora il Galatasaray comanda a quota 7, seguito dalla Lazio a 4, dal Marsiglia a 3 e dalla Lokomotiv a 1.