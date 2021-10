Europa League, le avversarie della Lazio: il Galatasaray vince allo scadere

Vittoria all'ultimo respiro per il Galatasaray nell'ottava giornata di Super Lig. I ragazzi di Terim battono in trasferta il Rizesport, ultima in classifica, con il risultato di 3-2. Decisivo il gol all'undicesimo minuto di recupero di Morutan che consegna la vittoria ai suoi nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Kutlu. I padroni di casa sbagliano anche un rigore con Boldrin sul risultato di 3-2. Sospiro di sollievo per Terim che conquista 3 punti e sale all'ottavo posto in classifica, a -5 dal Fenerbahce capolista.