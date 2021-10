Europa League, le avversarie della Lazio: il Galatasaray vola a Mosca

Torna l'Europa League e la Lazio sarà impegnata allo stadio Olimpico contro il Marsiglia per il terzo turno della competizione. I biancocelesti, dopo essere scesi in campo alle 18:45, si metteranno davanti alla tv per assistere all'altra gara del loro girone. A completare il gruppo E sarà Lokomotiv Moska - Galatasaray in programma alle ore 21:00 alla Rzd Arena. I turchi cercheranno di mantenere il primato conquistato grazie ai 4 punti ottenuti nelle prime due partite, i padroni di casa invece sono ultimi e hanno bisogno di punti per sperare ancora nel passaggio del turno. In mezzo Lazio e Marsiglia, rispettivamente seconda e terza con 3 e 2 punti. Di seguito le probabili formazioni della gara che si disputerà in Russia.

Lokomotiv (4-1-4-1): Khudyakov, Nenakhov, Barinov, Pablo, Tiknizyan, Kulikov, Kerk, Maradishvili, Beka, Petrov, Smolov

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera, Yedlin, Öztürk, Nelsson, van Aanholt, Antalyali, Cicaldau, Morutan, Dervisoglu, Akturkoglu, Mohamed. Allenatore: Fatih Terim