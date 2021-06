Europei, il Belgio perde un protagonista per infortunio: le ultime

È durato una sola partita l'Europeo di Timothy Castagne. L'esterno ex Atalanta, attualmente in forze al Leicester, ha concluso qui la sua avventura a Euro 2020. Il calciatore, sostituito al primo tempo di Belgio-Russia dopo un duro scontro testa a testa con Kuzyaev, non è più in grado di continuare. Come riporta il noto quotidiano spagnolo Marca, il ct belga Martinez ha rivelato che il suo numero 21 ha riportato una doppia frattura all'orbita dell'occhio che gli impedirà di essere tra i convocati per le prossime partite dei Diavoli Rossi.