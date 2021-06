Europei, svolta sul VAR: la competizione sarà tutta Hi-tech

Oltre ad essere il primo Europeo con il VAR, sarà anche il primo completamente svolto in Hi-tech. In che senso? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non ci sarà una sala VAR nello stadio che ospita la partita, ma l'arbitro sarà in collegamento con la sede principale di Nyon. Nella città svizzera, nonché sede ufficiale della UEFA, saranno presenti ben quattro mega postazioni VAR centralizzate collegate con gli 11 stadi che ospitano la competizione da doppie connessioni da 100 Giga ciascuna, telecamere a 4k per i fuorigioco e otto persone, tra arbitri e tecnici, presenti in sala.