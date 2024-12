EURORIVALI - L'Ajax vince in rimonta: doppietta per Weghorst

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio perde a Parma, ma ora deve guardare avanti. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle i brutti episodi del Tardini per affacciarsi con l'entusiasmo di sempre al mese di dicembre. Due volte il Napoli in pochi giorni, poi tornerà l'Europa League: il 12 dicembre sarà Ajax - Lazio. Una trasferta insidiosa resa ancor più dura dall'assenza dei laziali al seguito, anche se si è in attesa di aggiornamenti in merito al divieto emesso dal sindaco di Amsterdam nei giorni scorsi. Nel frattempo, gli olandesi continuano a macinare punti in campionato e battono il NEC Nijmegen per 2-1 in trasferta. Dopo la rete iniziale di Hansen, gli uomini di Farioli la ribaltano grazie alla doppietta di Weghorst. La Lazio è avvisata, ma le motivazioni non mancheranno di certo.