Everton - Dinamo Kiev, un tifoso subentra e segna un rigore: vittoria per 3-0

Il calcio è anche questo, momenti di puro divertimento e soprattutto: emozioni indescrivibili. Meglio ancora se in una situazione davvero tragica si riesce a strappare un sorriso a chi da mesi l'ha perso tra le macerie in Ucraina. E' il caso di quanto avvenuto ieri al Goodinson Park di Everton. Come riporta gianlucadimarzio.com, nella serata di ieri è stata disputata l'amichevole Everton - Dinamo Kiev, valida come "partita per la pace". Ad avere la meglio è stata la squadra di casa che per 3-0 ha battuto la squadra allenata da Mircea Lucescu. Durante il match però è andato in scena un momento davvero simpatico e allo stesso tempo pregevole.

TIFOSO SEGNA SU RIGORE - In particolare, un tifoso dell'Everton, Paul Stratton è partito in macchina per la Polonia insieme a suo fratello con l'obiettivo di aiutare ogni singolo rifugiato, scappato dall'Ucraina. Il tutto non è passato inosservato al club inglese, ecco perché l'Everton gli ha concesso di subentrare al posto di Alli e realizzare un calcio di rigore. Ovviamente, la marcatura non ha influito sul tabellino finale, ma ha sicuramente riempito i cuori di ogni singolo tifoso. D'altronde, il calcio è anche questo. A fine articolo, il video.