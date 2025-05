Ex Lazio | Clamoroso Caicedo: segna un eurogol e apre all'addio

© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it

Il ritorno di Felipe Caicedo in Ecuador non sta andando come previsto. L'ex Lazio, trasferitosi a gennaio al Barcelona SC, non riesce a incidere come una volta, ma l'ultima sfida contro l'Independiente del Valle in Copa Libertadores lo ha visto protagonista di un eurogol che ha fatto sognare i tifosi, ma che non è bastato per evitare l'eliminazione del club di Guayaquil dalla competizione: errore del difensore avverario al limite dell'area, pallone che rimbalza dinanzi all'attaccante che, spalle alla porta, si gira con un movimento repentino e spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali con il portiere che non può arrivarci.

Il gol non è bastato per sfuggire al destino e la delusione prevale sulla gioia. 'Il Panterone' è anche intervenuto nel post partita e a sorpresa ha messo in dubbio il suo futuro al Barcelona SC, facendo anche dell'autocritica: "Mi sta penalizzando il fatto di non aver giocato per quasi 2 anni. Non ho continuità, ogni volta che provo ad iniziare ho un fastidio. Analizzerò ciò che è meglio per me e il club".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.