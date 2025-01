Ex Lazio, De Vrij vuole solo l'Inter: rifiutate le avances di Conte e...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefan De Vrij vuole tenersi stretto la maglia dell'Inter. L'ex difensore della Lazio, con il contratto in scadenza nel 2025, è finito nel mirino di diversi club ma il suo obiettivo è rimanere a Milano. Ha rifiutato la corte del Napoli e del suo ex allenatore Antonio Conte. Come riporta Tuttosport, anche dall'Arabia Saudita si sono mossi per ingaggiare l'olandese. De Vrij è ancora un difensore valido, lo ha dimostrato in Supercoppa italiana contro l'Atalanta e spera in un rinnovo per rimanere nel gruppo di Inzaghi.