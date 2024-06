Ex Lazio | Terracciano in uscita? La Fiorentina pensa a Strakosha

TUTTOmercatoWEB.com

Thomas Strakosha potrebbe tornare in Serie A. Dopo svariate stagioni vissute con la maglia della Lazio, l'albanese nell'estate 2022 si è trasferito a parametro zero al Brentford, dove però non sta trovando molto spazio. Proprio per questo, come riportato da Firenzeviola.it, la Fiorentina potrebbe riportarlo in Italia nel caso di un'eventuale cessione di Terracciano. L'unico problema riguarda l'agente, che è lo stesso per entrambi i portieri e che non vorrebbe mettere in competizione i suoi due assistiti. La Viola inoltre sarebbe interessata anche a Juan Musso dell'Atalanta.