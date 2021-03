Fallo Ronaldo-Cragno, Calvarese e Chiffi verso lo stop

Non terminano le polemiche sul mancato cartellino rosso a Cristiano Ronaldo durante Cagliari-Juventus. Al minuto 14, sul risultato di 1-0 per i bianconeri, il numero 7 portoghese entra con il piede a martello sul volto di Cragno. Il portiere dei padroni di casa rimane a terra dolorante e viene medicato dallo staff di Semplici. Un fallo davvero brutto quello di Ronaldo che, però, viene punito da Calvarese solo con l'ammonizione. Come riporta il Corriere dello Sport, il fischietto di Teramo rischia di essere sospeso dopo il grave errore. Con lui anche Chiffi al VAR. L'AIA starebbe pensando a uno o più turni di stop.