Fenerbahce | Mourinho e l'incredibile infortunio durante l'allenamento: cosa è successo

Non certo un periodo fortunato per l'ex allenatore della Roma José Mourinho, oggi al Fenerbahce. Il portoghese si è infatti infortunato durante l'allenamento della squadra in vista della gara contro il Trabzonspor. Il tecnico è stato colpito in modo fortuito da Ismail Juksek ed è finito a terra e successivamente è stato costretto a lasciare il campo.

Mourinho ha poi scherzato sull'episodio sui social: "Lezione ai giovani allenatori, non indossare mai lo stesso colore dei giocatori... possono passarti la palla.... o prenderti a calci da dietro".