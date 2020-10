Il presidente della FIFA Gianni Infantino è risultato positivo al Covid. Infantino, che ha segnalato lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento e resterà in quarantena almeno per una decina di giorni.

