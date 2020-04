FIFA, no alla maxi finestra di mercato: si studiano soluzioni

Sul tavolo della discussione, in questo periodo di blocco del calcio, è finito anche l'argomento mercato. Era inevitabile, programmare le prossime finestre per concretizzare trattative è tassello importante. Si era parlato di maxi finestra di addirittura 16 settimane, che avrebbe coperto anche parte del prossimo campionato. Ieri il capo dell'ufficio legale della Fifa, Emilio Garcia Silvero, ha smentito il tutto. Così come ha affermato essere a rischio anche la permanenza nelle squadre dei giocatori in prestito o in scadenza al 30 giugno. In settimana verrà probabilmente ripreso il discorso, quando si ritroveranno riuniti intorno al tavolo UEFA, ECA ed European Leagues. Sarà snodo importante soprattutto la riunione che l'UEFA ha programmato con i segretari generali delle varie federazioni, fissata per il 21 aprile, e quella con il Comitato Esecutivo a fine mese. Urge una posizione che possa permettere ai club di programmare il proprio futuro, molti di questi vedono nel mercato una via d'uscita per arginare alcuni problemi economici. Se lo schema attuato dovesse essere quello suggerito da Silvero, alla fine dei tornei nazionali e delle coppe europee potrebbe esserci una finestra di mercato da 5-7 settimane, poi un altro periodo a gennaio, poi un altro ancora a giugno 2021.