Fifa22, un biancoceleste tra i candidati alla squadra dell’anno

Si è conclusa la prima parte della stagione 2021/22 e ora si procede con la seconda parte dei campionati, la Fifa in merito ha annunciato i nomi dei calciatori che concorrono ad aggiudicarsi un posto nella squadra dell’anno. La scelta è complessivamente tra 80 giocatori e tra questi per quanto riguarda l’attacco c’è un biancoceleste. È Ciro Immobile, il recordman della Lazio. l’attaccante più prolifico della storia del club che non smette mai di sorprendere e che con la maglia biancoceleste sta raggiungendo traguardi importanti per la carriera anche individuale. L’ultima parola spetta ai tifosi e agli appassionati di calcio, saranno loro a scegliere la formazione dell’anno tramite un sistema di votazione stabilito da EA Sports. Le votazioni sono aperte fino al 18 gennaio e la squadra dell’anno verrà annunciata il 20 gennaio. Di seguito i nomi degli altri candidati

PORTIERI: Ederson (Manchester City), Maignan (AC Milan), Martínez (Aston Villa), Mendy (Chelsea FC), Oblak (Atlético de Madrid), Courtois (Real Madrid) e Donnarumma (PSG).

DIFENSORI: Alaba (Real Madrid), Alexander Arnold (Liverpool FC), Azpilicueta (Chelsea FC), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Davies (Bayern Monaco), Günter (SC Freiburg), Hakimi (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Hummels (Borussia Dortmund), Jesús Navas (Sevilla), Joao Cancelo (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelona), Kjaer (AC Milan), Koundé (Sevilla), Marquinhos (PSG), Reinildo (Lille Olympique) , Romero (Tottenham), Ruben Dias (Manchester City), Rudiger (Chelsea FC), Shaw (Manchester United), Skriniar (Inter), Spinazzola (AS Roma), Trippier (Newcastle) e Walker (Manchester City)

CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Bellingham (Dortmund), Bruno Fernandes (Manchester United), Casemiro (Real Madrid), Dani Olmo (RB Lipsia), De Bruyne (Manchester City), Luis Díaz (Porto), Fabinho (Liverpool), Fekir (Real Betis), Foden (Manchester City), Goretzka (Bayern), Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea), Kimmich (Bayern), Kostic (Eintracht), Locatelli (Juventus), Lucas Paquetá ( O. Lyon), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Modric (Real Madrid), Mount (Chelsea), Müller (Bayern), Pedri (Barcellona), Rice (West Ham), Son (Tottenham), Verratti (PSG) e Wirtz (Bayer Leverkusen)

ATTACCANTI: Benzema (Real Madrid), Chiesa (Juventus), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Jonathan David (Lille Olympique), Gerard Moreno (Villarreal CF), Grealish (Manchester City), Haaland (Borussia Dortmund), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern Monaco), Lukaku (Chelsea FC), Martínez (Fiorentina), Mbappé (PSG), Messi (PSG), Neymar (PSG), Oyarzábal (Real Sociedad), Payet (O. Marsella), Salah (Liverpool) e Suárez (Atlético de Madrid)

