Figc, Gravina nei guai! Multa pesantissima dell'Antitrus: l'accusa

Secondo quanto riporta l'Ansa, l'Antitrust ha multato la Figc per oltre 4 milioni di euro (più precisamente 4.203.447,54 euro) con l'accusa di abuso di posizione dominante. La Federazione, infatti, avrebbe abusato della propria posizione dominante nel mercato dell'organizzazione di competizioni calcistiche agonistiche giovanili per escludere gli Enti di Promozione Sportiva e, di conseguenza, limitare le loro attività nel settore delle competizioni calcistiche amatoriali. In una nota l'Autorità ha accertato che, a partire dal 1° luglio 2015, la Federazione "ha attuato una complessa strategia escludente per rafforzare la propria posizione dominante nell'organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e per estenderla anche al mercato dell'attività ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli Enti di Promozione Sportiva". Questa sarebbe avvenuta, in particolar modo, con l la mancata stipula delle convenzioni richieste dal Regolamento Eps del Coni per lo svolgimento dell'attività agonistica, ottenendo in questo modo l'accesso al mercato dell'organizzazione di eventi a carattere agonistico e garantendosi una posizione di monopolio. Come se non bastasse, in seconda istanza, la Federazione Italia Giuoco Calcio ha usato il proprio potere regolatorio considerando illegittimamente come agonistica l'attività amatoriale svolta dagli Enti di Promozione Sportiva con atleti compresi tra i 12 e i 17 anni.