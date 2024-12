Fiorentina, buone notizie per Palladino: le condizioni di Cataldi

Cataldi e Sottil hanno saltato l'ultima partita del girone di Conference League per la Fiorentina a causa di una tonsillite, ma sono pronti a tornare a disposizione. Per domani, contro l'Udinese, la Viola è chiamata a scordarsi della sconfitta di Bologna e a riprendere a correre a passo spedito in Serie A. Intanto, nella giornata di ieri, il tecnico viola Palladino ha incassato una doppia buona notizia, avendo accolto il rientro in gruppo di Cataldi e Sottil, entrambi rimasti fuori dalla trasferta europea di Guimaraes a causa di sintomi influenzali e riconducibili alla tonsillite, adesso messi alle spalle. Entrambi dovrebbero essere della partita contro i friulani, per tutti e due ci sono buonissime chances di titolarità.