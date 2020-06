Fiorentina, Caceres e Chiesa non ci saranno contro la Lazio. E Iachini...

La Lazio prepara la trasferta a Bergamo di mercoledì, poi sabato sarà la volta della Fiorentina all'Olimpico. La Viola avrà delle defezioni dovute ai cartellini rimediati in Fiorentina - Brescia. I rossi sventolati in faccia a Iachini (proteste) e Caceres (doppia ammonizione), impediscono il ritorno da ex al difensore uruguaiano, ma l'assenza più pesante sarà quella di Chiesa: l'esterno era diffidato e ha beccato il giallo. Per quanto riguarda Iachini bisogna aspettare le disposizioni del Giudice Sportivo, anche se per un allenatore focoso come lui, andare in panchina o qualche metro più dietro in tribuna, con lo stadio vuoto, cambia poco a livello di sostanza.

