Lazio, blitz di Lotito a Formello: patto scudetto siglato

È stato un weekend di confronti in casa Lazio, la squadra si è guardata negli occhi fra le mura dello spogliatoio per rinnovare la volontà di inseguire i propri obiettivi. E come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il finesettimana laziale si è concluso con un blitz del presidente Lotito a Formello, che ha riunito la squadra a pochi giorni dalla ripartenza per andare tutti insieme incontro alla sfida scudetto e per sottoscrivere gli accordi riguardanti taglio degli stipendi, premio scudetto e bonus Champions. Di quest'ultimo non si conosce ancora l'entità, mentre l'incentivo per l'obiettivo campionato è di 400mila euro a giocatore, una cifra davvero alta che compenserebbe anche l'inevitabile riduzione degli stipendi che tutti i club hanno attuato dopo il Covid-19. La carica per lo scudetto è stata suonata ancora una volta, ora bisogna solo trasferirla in campo.