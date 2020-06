FORMELLO - Lazio, piano anti-Atalanta: ok Luis Alberto e Correa, sorpasso Cataldi

FORMELLO - Ci siamo, si respira l’aria della partita. Analisi video, studio approfondito dell’Atalanta, poi le prove tattiche. La Lazio si prepara a ripartire. Lo fa con il ritorno in gruppo di Luis Alberto, Lukaku e Correa, tre calciatori rimasti a riposo ieri dopo l’amichevole di sabato con la Ternana. Sono a disposizione per la trasferta di Bergamo. Viaggia verso il forfait Leiva, assente anche stamattina. Non si è messo alle spalle i fastidi al ginocchio destro operato ad aprile. Manca solo la vigilia di domani mattina (partenza prevista nel pomeriggio), per il brasiliano è diventata complicata anche la convocazione. Non ci sarà nemmeno Luiz Felipe (problemi al polpaccio), rischia la sfida con la Fiorentina e la successiva con il Torino.

SCELTE. In difesa Patric è in vantaggio su Bastos per chiudere la linea con Acerbi e Radu. Un dubbio sugli esterni: Marusic ha risposto presente ed è in ballottaggio con Jony. Il montenegrino non è al meglio, ma ha faticato in gruppo ieri e oggi. Valutazioni in corso, servirebbe la sua fisicità contro Hateboer, anche se stamattina è stato provato a destra e non sulla fascia sinistra. In regia si giocano il posto Cataldi e Parolo: il primo 1994 sembra in vantaggio per la maglia in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto. Davanti ballottaggio tra Correa e Caicedo per affiancare Immobile