Fiorentina, Commisso è una furia: "Ogni volta che perdiamo sento porcherie, non lo accetto!"

© foto di Federico De Luca 2023

Intervista fiume del patron della Fiorentina Rocco Commisso che ai microfoni di Radio Bruno Firenze ne ha per tutti dai tifosi ai giornalisti "colpevoli" di aver criticato la squadra dopo il ko contro il Bologna: "Devo difendere la squadra e il mister. Ogni giorno i tesserati vengono infamati, e non è giusto. Devo difendere la società. Se quella rovesciata fosse entrata avremmo visto altre pagelle. Ho visto tante critiche e ora le pagelle le faccio io. Ci sono tanti giornalisti a cui vorrei dare un bel 2. Io non ho esperienza in Italia ma in America questo non succede: che si sentano cori e porcherie a Firenze dopo ogni partita persa. Io questo non lo accetto. Non è giusto che il club venga criticato quando fa comodo. Solo per un pallone che non è entrato ci prendiamo queste pagelle? Invece di difendere i ragazzi, la gente se la prende con loro all’uscita dal Franchi".

"Il club non è in vendita, e quando lo sarà lo saprete. Voglio che queste voci smettano di circolare. Noi in meno di 4 anni abbiamo investito 400M. Nessuno ha investito tutti questi soldi prendendosi tutte queste critiche. Il vero tifo non è quando si vince, ma quando si perde. Prendetevela con me, le decisioni le ho prese io. Tutto passa da me, che metto i soldi".