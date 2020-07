Fiorentina, Fascetti: "De Rossi? Non la capisco questa decisione"

Stando alle ultime notizie di mercato, la Fiorentina avrebbe deciso di affidare a Daniele De Rossi la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. L'ex giallorosso ha da poco appeso gli scarpini al chiodo e già avrebbe una richiesta: servirebbe infatti una delega della FIGC dato che ancora non possiede il patentino.

Chi ha più esperienza di lui su di una panchina, Eugenio Fascetti, allenatore che guidò la Lazio alla salvezza nel 1987, ha commentato ai microfoni di TMW la notizia: "E' un bel rischio. Magari ha grandi doti, chi l'ha preso lo conoscerà bene. Non ha allenato neanche nel settore giovanile. Gli faccio tanti auguri sia a lui che alla Fiorentina. Sbagliato pensare che sia la medicina per tutti i mali un ragazzo, mi sembra caricarlo di troppe responsabilità. Fossi la società prenderei un allenatore di grido che possa esser un paravento. Il ragazzo va protetto. Non la capisco questa decisione. I corsi di Coverciano? Ci sono state troppe eccezioni ma in Italia succede di tutto. Cosa li facciamo a fare i corsi?".