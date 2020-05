Fiorentina, Iachini: “Ripresa allenamenti? Antipatico differenziare per regione”

I club aspettano l'ok per tornare ad allenarsi. Sul tema si è espresso, ai microfoni di Radio Rai 1, l'allenatore della Fiorentina Iachini: "Noi siamo pronti, non è un problema. Se dovesse arrivare un'apertura da parte della Regione Toscana ci faremo trovare pronti. Il problema è che alcune squadre, e questo è antipatico, non potrebbero ricominciare ad allenarsi. In questo momento dobbiamo rispettare quelli che non possono allenarsi, ad esempio tutti i club lombardi. Dobbiamo ripartire tutti insieme, in modo che possa esserci una giusta ripartenza. Non sarebbe leale e corretto nei confronti di tutti cominciare ad allenarsi prima di altri".