Fiorentina-Italiano, rinnovo a un passo: i dettagli dell’accordo

La Fiorentina e Vincenzo Italiano continueranno il loro percorso insieme. È stato raggiunto nelle scorse ore l'accordo totale per il rinnovo di contratto dell'ex tecnico dello Spezia, che proseguirà la sua avventura a tinte viola. In settimana attesa la firma e l'annuncio ufficiale del club di Commisso. L'intesa è stata raggiunta sulla base di uno stipendio da 1.7 milioni di euro più bonus a stagione e un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un ulteriore anno.