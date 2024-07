Fiorentina, Kayode ricorda il gol alla Lazio: "Ecco cosa ho fatto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo gol in Serie A non si scorda mai. È d'accordo anche Michael Kayode, che ha ricordato la sua emozione vissuta la scorsa stagione contro la Lazio ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. La sua rete era valsa il pareggio della Fiorentina dopo il vantaggio biancoceleste di Luis Alberto. Ecco cosa ha detto a riguardo il terzino: "I tifosi sono calorosi. Mi chiedono sempre foto. Quella più particolare però sono stato io a farla. Primo gol in Serie A contro la Lazio, sono andato a esultare in curva davanti a un tifoso. Buoni propositi per questa stagione? Ne ho tantissimi, ovviamente ho imparato da quello che è successo l'anno scorso e spero che quest'anno possiamo rivivere le stesse emozioni, però questo va dimostrato solo sul campo".