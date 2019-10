Fiorentina - Lazio, contatto Caceres-Lazzari: negato un rigore netto -FOTO

Minuto 13, Lazzari scappa sulla fascia, lasciando sul posto prima Dalbert e poi Caceres. L'ex difensore della Lazio tenta in recupero e affonda l'intervento in area, senza però colpire il pallone. L'unico contatto è quello tra la spalla dell'uruguyano e la schiena dell'esterno biancoceleste. Guida è vicinissimo ma non concede il calcio di rigore. Una decisione inspiegabile, come confermato dalle immagini. Neanche il Var interviene, primo danno a scapito della Lazio.