Fiorentina - Lazio / Firenze accoglie i laziali: sole e musica - FOTO&VIDEO

Sole e musica accolgono i laziali in quel di Firenze. Una giornata quasi estiva in Toscana per i sostenitori biancocelesti al seguito della Lazio. Il match con la Fiorentina è in programma questa sera, dunque spazio a gite nei musei, pranzi e passeggiate. Lalaziosiamonoi.it come sempre sarà presente alla partita per raccontarvi attraverso le dirette Facebook e i contributi sul nostro sito tutta quella che sarà la notte dell'Artemio Franchi. Di seguito video e foto dei nostri inviati, utili per immergervi nell'atmosfera della trasferta.

LAZIO, FREY IN ESCLUSIVA A LLSN

FIORENTINA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE