Focolaio Torino: ultimi tamponi tutti negativi, ma la gara con la Lazio resta in bilico

RASSEGNA STAMPA - Piccolo sospiro di sollievo per il Torino. Il giro di tamponi effettuato ieri pomeriggio e processati fino a stamattina ha dato solo esiti negativi. Come sottolinea Repubblica.it, dopo quasi una settimana di costanti positività è il primo segnale incoraggiante. La situazione è in fase di stabilizzazione, ma per tornare a una sorta di normalità servirà che i risultati si ripetano anche nel giro di tamponi in programma domani. Al momento i positivi sono dieci (8 calciatori e 2 membri dello staff), ma se si allarga anche ai familiari il totale parla di 16 casi. Tutti, ed è questo che preoccupa l'Asl, positivi alla variante inglese del covid in quello che è a tutti gli effetti un focolaio. Al momento il club potrebbe tornare ad allenarsi con sedute individuali, mentre per quelle di gruppo servirà aspettare l'esito dei nuovi tamponi. La gara con la Lazio in programma martedì resta in bilico e la decisione spetterà all'Autorità sanitaria di zona che continua a manifestare perplessità. Il problema, a questo punto, è legato alle modalità del viaggio visto che non si potrebbe escludere il rischio di diffusione del virus coinvolgendo anche persone estranee al gruppo-squadra.