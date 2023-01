Fondazione Lazio, "Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà”: l'evento nel giorno dei 123 anni - FOTO

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16:15 - Antonio Buccioni, presidente della Polisportiva Lazio: "Buon compleanno a tutti noi. C’è una presenza costante nel DNA della Lazio. È la componente rivoluzionaria. 123 anni fa i ragazzi sulla panchina di Piazza della Libertà avvertivano che quel secolo era quello giusto per raggiungere certe mete. Si proponevano di cambiare le carte in tavola nel mondo dello sport. Chi dice che la Lazio ha portato il calcio a Roma fa un grande errore. La Lazio ha insegnato lo sport all’Italia che è ben diverso".

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute: "La più antica e grande Polisportiva d’Europa. Oggi è la festa degli atleti e delle atlete, dei tifosi e delle tifose della Lazio. Ho sempre apprezzato ciò che ha fatto la Lazio per lo sport. Attraverso eventi e iniziative la Polisportiva Lazio ha promosso argomenti a noi cari, come l’integrazione e la lotta contro la discriminazione. Mettiamo a disposizione lo stadio Olimpico sia per il Tour che per la Lazio. Mister Sarri è stato generoso nei nostri confronti per quanto riguarda il campo e quindi lo ringraziamo”.

La Lazio compie 123 anni di storia. Oggi, 9 gennaio 2023, è un giorno speciale per la Prima Squadra della Capitale. Tra i vari eventi in programma c'è anche quello della Fondazione Lazio, "Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà”, nel quale sarà svelato il calendario del nuovo anno, un’opera artistica che rappresenta i progetti e i valori alla base dello sport per tutti. L'evento si terrà nella sede della Regione Lazio di Via Cristoforo Colombo a Roma. Presenti il Ministro dello Sport Abodi, il presidente di Sport e Salute Cozzoli, il Capo Dipartimento per le politiche giovanili Michele Sciscioli, e Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso. La Fondazione ha inoltre realizzato dei supereroi manga per ogni mese dell’anno cui corrisponde un progetto realmente realizzato su svariate tematiche sociali (es. sport per disabili fisici, cognitivi, per ragazzi diabetici etc.) dai quali sono stati estrapolati i valori della Fondazione S.S. Lazio 1900.