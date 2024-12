FORMELLO - Lazio, lavoro blando e gestione: i giocatori in bilico

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Freddo e gestione. La Lazio entra in campo nel pomeriggio per un allenamento dal minutaggio ridottissimo. Mezz’oretta di lavoro atletico, poi il rientro negli spogliatoi e prossimo appuntamento fissato per domani mattina (alle 10). Il programma prevede una giornata di riposo a Natale, a Santo Stefano scatterà la vera preparazione alla sfida con l’Atalanta. Sgambata programmata per le 16 del 26 dicembre, stesso orario della rifinitura di venerdì. Da tenere sotto osservazione con attenzione le condizioni dei calciatori usciti acciaccati dalla gara di Lecce. Pedro è finito ko, ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Stop previsto di una quindicina di giorni.

Poche speranze per il derby del 5 gennaio, quindi. Trauma contusivo distorsivo di media entità a carico della caviglia destra, invece, il problema di Noslin, colpito duro appena entrato, anche lui oggi controllato clinicamente. L'olandese è molto dolorante, ha raggiunto la struttura di riferimento in stampelle. Nemmeno Dia e Romagnoli sono ancora al meglio: il senegalese per i fastidi alla caviglia, il centrale per il ginocchio sinistro che l’ha costretto a stringere i denti al Via del Mare (a causa della distorsione rimediata al Maradona).

