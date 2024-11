FORMELLO - Lazio, ora la sosta: riposo meritato, poi la ripresa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tempo di sosta. La Lazio rallenta un po' dopo le sette partite giocate in ventuno giorni. Percorso netto, pressoché perfetto: la vittoria contro il Monza è stata la ciliegina sulla torta, ora è tempo di recuperare le energie per poi ripartire con la sfida al Bologna. Baroni ha concesso due giorni di riposo alla squadra, la ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio.

A Formello gli allenamenti riprenderanno senza ben 11 giocatori (Mandas, Isaksen, Castellanos, Dele-Bashiru, Dia, Guendouzi, Tchaouna, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Marusic) che partiranno per gli impegni con le rispettive nazionali. Ci sarà tempo per Patric per riprendersi dai problemi fisici degli ultimi giorni. Castrovilli invece, dopo l'operazione al ginocchio, dovrebbe rientrare in campo tra circa due settimane.