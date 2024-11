FORMELLO - Lazio, rifinitura da all-in: le valutazioni su Vecino e Dia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lo scarico e la rifinitura. Un solo vero allenamento per capire chi recupera e scegliere la formazione per Parma. Occhi puntati sulle condizioni di Vecino e Dia, usciti acciaccati dalla sfida europea con il Ludogorets. L’uruguaiano ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra, il senegalese un duro colpo alla caviglia. Alla vigilia saranno valutati con attenzione, non sono stati programmati accertamenti strumentali. Un conto è la possibile convocazione, un altro l’utilizzo per domenica. I tempi sono ristretti e in vista ci sono tanti scontri diretti, tra cui l’esordio in Coppa Italia con il Napoli.

La certezza è la coppia a centrocampo: Rovella e Guendouzi insieme, l’alternativa in panchina è Dele-Bashiru, a meno che il nigeriano non venga impiegato sulla trequarti, dove ci sono diversi ballottaggi. L’unico sicuro del posto è Zaccagni. Castellanos guiderà l’attacco, alle sue spalle si giocano le altre due maglie Isaksen, Pedro e Noslin. A meno che Dia non stringa i denti grazie alle infiltrazioni anti-dolorifiche. In difesa Gila e con ogni probabilità Romagnoli, uscito all’intervallo con il Bologna ma ristabilito nel giro di un paio di giorni. Sulle fasce favoriti Lazzari e Pellegrini. Tavares è ancora ai box, ha quasi recuperato dalla lesione muscolare, non dovrebbe essere rischiato fino alla gara di campionato con il Napoli.

