Formula 1 | Ferrari, Suzuka è un altro flop: svelate le magagne della SF-25

courtesy of Pirelli © foto di Mark Thompson

Suzuka è stato un altro flop per la Ferrari tornata questa volta non con le ossa rotte come in Cina ma comunque con un umore non certo ottimale secondo le ultime f1 news. Non solo per il risultato finale, ma anche per le problematiche che sono uscite fuori su un tracciato che svela tutto come Suzuka. E anche con una prima spaccatura interna. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, SUZUKA SCOPRE GLI ALTARINI <<<