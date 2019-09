Formula 1, gp d'Italia: straordinario Leclerc, trionfo Ferrari dopo nove anni

Un Leclerc sensazionale regala la vittoria a Monza alla Ferrari dopo nove anni. Era dal 2010 con Alonso che il Cavallino rampante non trionfava in Italia e una straordinaria prestazione del monegasco ha regalato questa gioia al numerosissimo pubblico. Partito in pole position Leclerc ha dovuto resistere per tutta la gara agli attacchi di Hamilton che ha sempre avuto un distacco intorno al secondo. Ottima la strategia del team che nel pit stop ha scelto la gomma bianca, più resistente rispetto alla gialla del campiona del mondo. Difficilissima la gara di Vettel che dopo un testa coda becca una penalità che rovina la sua gara. Negli ultimi dieci giri, dopo un lungo di Hamilton alla prima chicane, Leclerc ha dovuto tener dietro Bottas che nel frattempo era rientrato sfruttando un overcut (ritardo della sosta ai box). Con la giusta cattiveria (ha beccato due richiami dai giudici di gara), il ferrarista ha tagliato in testa il traguardo, dando inizio a una festa che si concluderà a tarda notte.

